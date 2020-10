La mega-truffa dei finti tamponi in Campania. L’audio shock: “Che me ne fotte se i test sono falsati” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel video qui sopra le intercettazioni esclusive di alcuni dei componenti dell’organizzazione ESCLUSIVO TPI, di Amalia De Simone – “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so che quella striscetta è negativa quindi non tengo il rischio. (…) Che me ne fotte… Nella sua testa lui è negativo. Se pure fosse stato positivo già avrebbe fatto i guai… Che me ne fotte a me”. Noi di TPI siamo in grado di rivelare una mega-truffa che potrebbe aver messo a rischio “migliaia” di cittadini campani fornendo loro risultati falsi di tamponi ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel video qui sopra le intercettazioni esclusive di alcuni dei componenti dell’organizzazione ESCLUSIVO TPI, di Amalia De Simone – “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so che quella striscetta è negativa quindi non tengo il rischio. (…) Che me ne… Nella suaa lui è negativo. Se pure fosse stato positivo già avrebbe fatto i guai… Che me nea me”. Noi di TPI siamo in grado di rivelare unache potrebbe aver messo a rischio “migliaia” di cittadini campani fornendo loro risultati falsi di...

