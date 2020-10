“La madre? E’ un concetto antropologico”. Così parlava la coppia gay “coccolata” dal Papa (Video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – «La madre? Non serve, è un concetto antropologico». Così nel 2016 la coppia gay «coccolata» da Bergoglio nel discusso documentario «Francesco», in cui il Papa apre alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, parlava del concetto di «maternità». Quello strano concetto di “fede profonda” Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Del resto la deumanizzazione del concetto di «madre» è il cavallo di battaglia montato dai progressisti e laici di ogni risma a sostegno della pratica dell’utero in affitto e di altre amenità. Ma Andrea Rubera, 54 anni, romano, padre col marito Dario De Gregorio di tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – «La? Non serve, è unantropologico». Così nel 2016 lagay «coccolata» da Bergoglio nel discusso documentario «Francesco», in cui ilapre alle unioni civili per le coppie dello stesso sesso,deldi «maternità». Quello stranodi “fede profonda” Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Del resto la deumanizzazione deldi «» è il cavallo di battaglia montato dai progressisti e laici di ogni risma a sostegno della pratica dell’utero in affitto e di altre amenità. Ma Andrea Rubera, 54 anni, romano, padre col marito Dario De Gregorio di tre ...

