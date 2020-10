La local Seo | una grande opportunità per le pmi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ottimizzare la presenza online in base a keyword geoizzate di pertinenza per un brand: è questo il processo che caratterizza laSeo. Le ricerche geoizzate in effetti sono sempre più frequenti: su Google ma non solo, perché questa tendenza riguarda anche Apple Maps, Google Maps, Facebook e molte altre piattaforme. Saper sfruttare in modo appropriato laSeo è importante, ma occorre valutare molteplici aspetti per essere in grado di migliorare la propria visibilità sul web cercando di finire nel mirino delle persone geograficamente vicine. Come si usa Google Business Una delle risorse a cui si può fare riferimento a questo scopo è Google My Business, che Mountain View mette a disposizione gratuitamente. Grazie a questo strumento, è ...