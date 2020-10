La Juventus si coccola Cuadrado | il jolly di Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lapuò contare su una certezza, quella del colombiano Juanche, fatta eccezione per rari casi, ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto sempre egregiamente. Terzino, ala d’attacco, esterno, quinto a destra o a sinistra. Il vero e propriobianconero fa della fantasia e della corsa le sue migliori risorse e riesce incredibilmente ad adattarsi in quasi tutti i ruoli che lo rivestono delle sue caratteristiche. Le fasce della Vecchia Signora per ora hanno quantomeno una sicurezza, quella del colombiano. Sulla destra l’arrivo di Chiesa non sembra affatto spaventare Juan, e sulla sinistra l’abbondanza non sembra essere un problema, per sfortuna o per fortuna. Alex Sandro non è ancora non al top, Frabotta è in cerca un’esplosione definitiva e Bernardeschi ...