La Juventus pronta a lanciare la quarta maglia

Juventus maglia Pharrell Williams – La Juventus ci ha preso gusto. Dopo la nota collaborazione con Palace, che ha dato vita a una quarta divisa da gioco nella stagione 2019/20 (utilizzata una sola volta contro il Genoa), il club bianconero si prepara a lanciare con Adidas la quarta maglia per la stagione 2020/21. Si tratterà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spadafora ribatte "Ronaldo? Ci sono le comunicazioni fra Juve e Asl" ROMA (ITALPRESS) - "Non ho intenzione di proseguire all'infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri re ...

Una Superlega made in JP Morgan

Eccoci qui, sempre più vicini, dichiarazione dopo dichiarazione e indiscrezione dopo indiscrezione. Secondo quelle di Sky britannico, il gigante bancario JP Morgan (sic!) capeggerebbe una cordata pron ...

