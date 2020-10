“La Germania uscirà dalla crisi più forte”

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Recentemente, il deputato ed ex ministro Renato Brunetta ha pubblicato per l’Huffington Post un ampio e dettagliato resoconto della sua veduta sulla condizione dell’economia europea. Rivestendo i panni dell’economista, l’esponente di Forza Italia ed ex docente a Roma Tre ha parlato del contesto creato in Europa dalle trattative per la creazione del Recovery Fund e, fattispecie meno commentata in queste settimane, … “Lausciràpiù forte” InsideOver.