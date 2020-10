La Galleria Vittoria resta chiusa, riapertura a dicembre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Galleria Vittoria non riaprirà prima di dicembre. E’ quanto emerso dalla riunione di stamattina in commissione Trasporti e Opere Pubbliche, presieduta da Nino Simeone. A renderlo noto e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandra Clemente. “La Galleria Vittoria riaprirà a dicembre, è questo l’obiettivo che ci siamo posti, che sarà condizionato al parere della Procura di Napoli. Contiamo di inviare la relazione tecnica con l’eliminato pericolo in Procura entro la fine di novembre“. Sono numerosi i problemi che impediscono all’Amministrazione Comunale di accelerare i lavori di messa in sicurezza della Galleria, tra i quali “profonde e diffuse ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Lanon riaprirà prima di. E’ quanto emerso dalla riunione di stamattina in commissione Trasporti e Opere Pubbliche, presieduta da Nino Simeone. A renderlo noto e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandra Clemente. “Lariaprirà a, è questo l’obiettivo che ci siamo posti, che sarà condizionato al parere della Procura di Napoli. Contiamo di inviare la relazione tecnica con l’eliminato pericolo in Procura entro la fine di novembre“. Sono numerosi i problemi che impediscono all’Amministrazione Comunale di accelerare i lavori di messa in sicurezza della, tra i quali “profonde e diffuse ...

