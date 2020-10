La foto di Fedez con la mascherina nel 2019 fa tornare alla carica i complottisti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il rapper nascondeva l'herpes in vista della Milano Fashion Week, ma per i complottisti sapeva già tutto I maniaci del complotto attribuiscono al rapper milanese doti di veggente: nel settembre 2019, quando di pandemia si parlava solo nei film di fantascienza, Fedez postava foto con indosso una mascherina. Ma era per coprire l'herpes prima della Milano Fashion Week Leggi su it.mashable (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il rapper nascondeva l'herpes in vista della Milano Fashion Week, ma per isapeva già tutto I maniaci del complotto attribuiscono al rapper milanese doti di veggente: nel settembre, quando di pandemia si parlava solo nei film di fantascienza,postavacon indosso una. Ma era per coprire l'herpes prima della Milano Fashion Week

XXI_XII_ : @gabrillasarti2 @Natyrug23 @matteosalvinimi @Fedez Perché non metti la foto profilo di un pagliaccio ? - Frankhell76 : @Fedez We Fedez, ma tu, invece, sei un veggente? - MashableItalia : La foto di Fedez con la mascherina nel 2019 fa tornare alla carica i complottisti - invictuslwt : @SnoopyDJ2 @Fedez Smetta di ascoltare chi vuole, sfortunatamente non navigo nell'oro. Lavora solo mio padre a casa,… - giacominchio1 : @Giorgio28018594 @marzia38580873 @Fedez Tutte foto in cui è da sola o con la famiglia. Bravo boomer. -