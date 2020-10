La fibra ottica arriva a Tavagnacco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Previsto per dicembre l’arrivo della banda ultra larga nella frazione di Tavagnacco Stanno volgendo al termine nei comuni limitrofi i lavori da parte di Open Fiber, che successivamente inizierà a portare la fibra ottica statale su Tavagnacco e Pagnacco. Partiranno dal comune di Pagnacco, luogo di inizio della dorsale, per poi proseguire e infine completare l’infrastrutturazione della fibra anche a Tavagnacco. L’intervento di posa della fibra ottica interesserà tutta l’area bianca del nostro territorio, zona in cui attualmente non esiste alcuna infrastruttura privata. Nel dettaglio interverranno in via Alessandro Volta, via Branco, via Caterina Percoto, via Codroipo, via della Madonnina, via ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Previsto per dicembre l’arrivo della banda ultra larga nella frazione diStanno volgendo al termine nei comuni limitrofi i lavori da parte di Open Fiber, che successivamente inizierà a portare lastatale sue Pagnacco. Partiranno dal comune di Pagnacco, luogo di inizio della dorsale, per poi proseguire e infine completare l’infrastrutturazione dellaanche a. L’intervento di posa dellainteresserà tutta l’area bianca del nostro territorio, zona in cui attualmente non esiste alcuna infrastruttura privata. Nel dettaglio interverranno in via Alessandro Volta, via Branco, via Caterina Percoto, via Codroipo, via della Madonnina, via ...

E' la posizione di Retelit, azienda di infrastrutture in banda ultra-larga che conta 16mila chilometri di fibra ottica . «Noi siamo favorevoli a un modello di rete unica, in ottica wholesale only e ...

I piccoli comuni sono fondamentali per la salvaguardia ambientale, economica e culturale di un territorio ma hanno bisogno di servizi, competenze, risorse che non sono disponibili. Per questa ragione ...

