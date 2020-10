La Difesa schiera l’Esercito per fare più tamponi. Dal prossimo fine settimana in campo 1.400 militari divisi in duecento team. L’obiettivo è arrivare a 30mila test al giorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per effettuare più tamponi e migliorare così il sistema di prevenzione dal Covid scende in campo anche l’Esercito. Dal prossimo fine settimana circa 1400 militari, distribuiti in 200 team, entreranno in azione con l’obiettivo di eseguire fino a 30.000 tamponi al giorno. Un contributo che il Ministero intende dare con l’”Operazione Igea”, condotta da team interforze della Difesa, composti da personale di tutte le Forze Armate. I team delle 200 Drive-through-Difesa saranno composti da un medico, due infermieri, due autisti e due carabinieri o personale della Polizia di Stato, assicurando il corretto svolgimento delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per effettuare piùe migliorare così il sistema di prevenzione dal Covid scende inanche l’Esercito. Dalcirca 1400, distribuiti in 200, entreranno in azione con l’obiettivo di eseguire fino a 30.000al. Un contributo che il Ministero intende dare con l’”Operazione Igea”, condotta dainterforze della, composti da personale di tutte le Forze Armate. Idelle 200 Drive-through-saranno composti da un medico, due infermieri, due autisti e due carabinieri o personale della Polizia di Stato, assicurando il corretto svolgimento delle ...

