La dieta dell’uva o ampeloterapia Cosa mangiare durante la giornata

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il cibo che cura. Ricca di sali minerali (potassio, ferro, fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, silicio, cloro, arsenico), vitamine A, B, C e polifenoli, l’uva possiede proprietà ricostituenti e antiossidanti. Con il suo contenuto di acqua e fibre, inoltre, permette di purificare l’intestino e il fegato. Ben lo sapevano le antiche popolazioni arabe, i romani e i greci, che praticavano regolarmente l’, ossia la cura dell’uva, ogni anno. Un concentrato di virtù benefiche “L’uva è il frutto di questo periodo, contiene glucosio e molti nutrienti utili per il metabolismo cellulare come polifenoli, catechine, quercetina, flavonoidi, antocianine”, spiega il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienza della alimentazione e medicina preventiva ad Arezzo. “Nomi ...