La clinica body positive | cos’è

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Da anni si parla di body positivity, ma probabilmente siamo arrivati solo adesso al punto da integrare davvero nel nostro immaginario modelli di bellezza rappresentati da corpi che non rientrano in una certa taglia o forma. Merito del movimento che da anni è portato avanti da paladine come Ashley Graham, che in novembre lancerà in Italia il suo libro tradotto per il nostro mercato Ashley Graham, Una modella senza modelli, (Edizioni Il Punto d’Incontro». Un bestseller internazionale che racconta la storia della sua vita e della sua carriera di modella, demolendo stereotipi e trasformando gli standard fisici sui quali la società valuta ciò che è bello o meno.