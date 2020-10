La Cina sta armando la marina venezuelana con missili anti-nave (Di giovedì 22 ottobre 2020) I video di propaganda del Venezuela mostrano navi da guerra armate di nuovi missili anti-nave di fabbricazione cinese. Il missile C-802A, fornito da Pechino alla marina venezuelana, è progettato per abbattere le navi di superficie a distanze estese. Il missile a è in linea di massima analogo all’Harpoon. Questo accordo sulle armi dovrebbe aumentare notevolmente la portata e la potenza della marina del presidente Nicolás Maduro. L’acquisizione è stata rivelata il 25 settembre dalla marina venezuelana (formalmente conosciuta come Armada Bolivariana de Venezuela ). Il filmato di uno sparo di prova viene ora utilizzato nei video di propaganda pubblicati online, incluso ... Leggi su databaseitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) I video di propaganda del Venezuela mostrano navi da guerra armate di nuovidi fabbricazione cinese. Il missile C-802A, fornito da Pechino alla, è progettato per abbattere le navi di superficie a distanze estese. Il missile a è in linea di massima analogo all’Harpoon. Questo accordo sulle armi dovrebbe aumentare notevolmente la portata e la potenza delladel presidente Nicolás Maduro. L’acquisizione è stata rivelata il 25 settembre dalla(formalmente conosciuta come Armada Bolivariana de Venezuela ). Il filmato di uno sparo di prova viene ora utilizzato nei video di propaganda pubblicati online, incluso ...

