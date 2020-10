La birra più famosa d’Irlanda ora è anche analcolica (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: Diageo)Stesso colore scurissimo, stessa schiuma bianca, ma zero alcol. La Guinness, la birra più famosa d’Irlanda, ha annunciato l’arrivo di Guinness 0.0, la sua prima birra analcolica. La stout alcol-free è disponibile in Gran Bretagna dal 26 ottobre, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il 2021. Il birrificio di St James’s Gate a Dublino, storica sede della Guinness, segue in questo modo il trend che, nell’ultimo periodo, sembra premiare chi si concentra sulle birre senza alcol, come aveva fatto anche il noto birrificio artigianale scozzese Brewdog. Secondo la nota che lancia l’operazione no-alcol, la Guinness 0.0 ha “lo stesso gusto meravigliosamente morbido, lo stesso sapore perfettamente bilanciato e lo stesso colore ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: Diageo)Stesso colore scurissimo, stessa schiuma bianca, ma zero alcol. La Guinness, lapiùd’Irlanda, ha annunciato l’arrivo di Guinness 0.0, la sua prima. La stout alcol-free è disponibile in Gran Bretagna dal 26 ottobre, mentre il resto del mondo dovrà aspettare il 2021. Il birrificio di St James’s Gate a Dublino, storica sede della Guinness, segue in questo modo il trend che, nell’ultimo periodo, sembra premiare chi si concentra sulle birre senza alcol, come aveva fattoil noto birrificio artigianale scozzese Brewdog. Secondo la nota che lancia l’operazione no-alcol, la Guinness 0.0 ha “lo stesso gusto meravigliosamente morbido, lo stesso sapore perfettamente bilanciato e lo stesso colore ...

