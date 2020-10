La ‘Battaglia del Monte Bianco’. Nell’Europa unita si ‘lotta’ per i confini. La Francia vuole la vetta, cresce la tensione con l’Italia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Italia e Francia divise nella ‘Battaglia del Monte Bianco’. Nell’Europa unita si ‘combatte’ per i confini geografici. Nel 2020 Italia e Francia litigano per il Monte Bianco. Detta così sembrerebbe una di quelle questioni dei secoli scorsi, quando i potenti volevano piazzare la bandierina, volevano ridisegnare le carte geografiche. E invece nell’Europa unita, nell’Europa Casa Comune, nell’Europa solidale si discute per una vetta. O meglio, per La vetta, quella del Monte Bianco. Un’icona, un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Ma proviamo a fare il punto su una questione che sembra irreale. Italia e Francia, la questione del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Italia edivise nella ‘Battaglia delBianco’. Nell’Europasi ‘combatte’ per igeografici. Nel 2020 Italia elitigano per ilBianco. Detta così sembrerebbe una di quelle questioni dei secoli scorsi, quando i potenti volevano piazzare la bandierina, volevano ridisegnare le carte geografiche. E invece nell’Europa, nell’Europa Casa Comune, nell’Europa solidale si discute per una. O meglio, per La, quella delBianco. Un’icona, un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Ma proviamo a fare il punto su una questione che sembra irreale. Italia e, la questione del ...

