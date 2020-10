Juventus, Tacchinardi: ” Avrei preso De Zerbi, Dybala doveva giocare” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessio Tacchinardi analizza la situazione attuale che sta vivendo la Juventus e ne approfitta anche per bacchettare alcune scelte di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, tramite “TMW Radio”, ha dichiarato che la scelta di non schierare Paulo Dybala contro il Crotone si è rivelata fatale. Juventus: le parole di Tacchinardi su Pirlo “Io sarei andato su De Zerbi, visto che sono anni che allena, ha fatto la gavetta, ha sbagliato ed è migliorato, tanto che propone il calcio migliore in Italia. Sarri non ha avuto empatia col gruppo, mentre De Zerbi è un ex giocatore ha questa capacità. Certo, Simone Inzaghi sarebbe stato il profilo perfetto, ma Pirlo c’è e bisogna dargli tempo. Ora è facile attaccarlo, ma ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessioanalizza la situazione attuale che sta vivendo lae ne approfitta anche per bacchettare alcune scelte di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, tramite “TMW Radio”, ha dichiarato che la scelta di non schierare Paulocontro il Crotone si è rivelata fatale.: le parole disu Pirlo “Io sarei andato su De, visto che sono anni che allena, ha fatto la gavetta, ha sbagliato ed è migliorato, tanto che propone il calcio migliore in Italia. Sarri non ha avuto empatia col gruppo, mentre Deè un ex giocatore ha questa capacità. Certo, Simone Inzaghi sarebbe stato il profilo perfetto, ma Pirlo c’è e bisogna dargli tempo. Ora è facile attaccarlo, ma ...

junews24com : Tacchinardi fa la sua previsione: «Sì, sarà importante per la Juventus» - - Cicciodicastri : RT @OptaPaolo: 71 - Giorgio #Chiellini (71) supera questa sera Alessio Tacchinardi (70) al terzo posto per presenze all-time con la maglia… - albertomarti : RT @OptaPaolo: 71 - Giorgio #Chiellini (71) supera questa sera Alessio Tacchinardi (70) al terzo posto per presenze all-time con la maglia… -