Juventus, Pirlo rivoluziona l’attacco: con l’aiuto di Ramsey (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chi aveva dubbi sulla girandola degli attaccanti della Juventus, dovrà essere smentito, anche perché Alvaro Morata (considerata inizialmente una seconda scelta) ha risposto a pieni voti alle assenze di Ronaldo e Dybala. Il tandem con Kulusevski ha funzionato, piuttosto qualche problemino è sorto in altro reparti. Già perché lo svedese accompagna discretamente le caratteristiche dello spagnolo e dalla trequarti ha un Ramsey, totalmente rigenerato da Pirlo, in una bella forma fisica e che ha capito come rispettare le idee del Maestro nel collegare centrocampo e attacco. Ma tra qualche giorno l’allenatore bianconero potrebbe riavere CR7 e la Joya a pieno regime e come lui ha detto in conferenza nel post Kiev, la struttura dell’attacco potrebbe cambiare. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chi aveva dubbi sulla girandola degli attaccanti della, dovrà essere smentito, anche perché Alvaro Morata (considerata inizialmente una seconda scelta) ha risposto a pieni voti alle assenze di Ronaldo e Dybala. Il tandem con Kulusevski ha funzionato, piuttosto qualche problemino è sorto in altro reparti. Già perché lo svedese accompagna discretamente le caratteristiche dello spagnolo e dalla trequarti ha un, totalmente rigenerato da, in una bella forma fisica e che ha capito come rispettare le idee del Maestro nel collegare centrocampo e attacco. Ma tra qualche giorno l’allenatore bianconero potrebbe riavere CR7 e la Joya a pieno regime e come lui ha detto in conferenza nel post Kiev, la struttura dell’attacco potrebbe cambiare. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

ZZiliani : Ma la cosa più incredibile, in questa surreale opera di cancellazione del passato di #Pirlo (onde tutelarne la juve… - OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - JuventusTV : On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? Mister #Pirlo alla prima in @ChampionsLeague ??… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Juve-#Verona, la probabile formazione: i dubbi di #Pirlo - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Juve-#Verona, la probabile formazione: i dubbi di #Pirlo -