Juventus, Morata e la prova del nove: Barcellona nel mirino (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Juventus ha ritrovato in questa stagione i gol di Alvaro Morata. Lo spagnolo, che nel suo secondo mandato in bianconero ha rispolverato la maglia numero nove, è andato a segno a Crotone per poi ripetersi in Champions League, sul campo della Dinamo Kiev. Ancora a secco a Torino, non avendo mai disputato nessuna partita all'Allianz Stadium in questa stagione. Dopo il Verona, insidioso avversario di domenica sera, gli spogliatoi dell'impianto bianconero saranno pronti ad accogliere il Barcellona. L'ultimo confronto tra la Juventus di Morata ed i blaugrana è nell'immaginario collettivo di tutti i tifosi juventini, anche se è ben lontano dall'essere un dolce ricordo. Il 3-1 subito nella finale di Berlino porta però la firma di ...

