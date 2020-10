Juventus | l’omaggio a Lippi | “Abbiamo scritto insieme pagine stupende”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Orgogliosi di averstupende di una carriera fantastica e certi che avrai successo anche nei nuovi ruoli che ricoprirai”. Marcelloquest’oggi ha annunciato l’addio al ruolo di allenatore, e non poteva non rendergli omaggio la. “E’ giusto così, basta – la risposta del tecnico al tweet della Vecchia Signora -. Magari potrei essere utile in altri ruoli. Ma fino a primavera niente”. L’ex ct della Nazionale, campione del mondo nel 2006, ha vinto 13 trofei con il club bianconero tra cui cinque scudetti e l’ultima Champions League, conquistata nella stagione 1995/1996.