Juventus, Lippi si ritira: “Ora di dire basta” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcello Lippi è stato uno degli allenatori più vincenti della Juventus e del calcio italiano. Come dimenticare la cavalcata degli azzurri nel Mondiale tedesco del 2006? Qualsiasi tifoso di calcio non potrebbe mai. Come i tifosi Juventini, del resto, non potranno mai dimenticarsi dei titoli vinti grazie alla sapiente mano di Lippi. Quello del 5 maggio del 2002, ad esempio, rimarrà per sempre nelle menti dei bianconeri. Tuttavia, per l’ex CT toscano è arrivato il momento di dire basta. Si confida ai microfoni di Radio Sportiva, dichiarando: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E’ giusto così, basta”. Una conclusione di carriera per Lippi, che però guarda futuro e non esclude altri ruoli nel mondo calcistico. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marcelloè stato uno degli allenatori più vincenti dellae del calcio italiano. Come dimenticare la cavalcata degli azzurri nel Mondiale tedesco del 2006? Qualsiasi tifoso di calcio non potrebbe mai. Come i tifosi Juventini, del resto, non potranno mai dimenticarsi dei titoli vinti grazie alla sapiente mano di. Quello del 5 maggio del 2002, ad esempio, rimarrà per sempre nelle menti dei bianconeri. Tuttavia, per l’ex CT toscano è arrivato il momento dibasta. Si confida ai microfoni di Radio Sportiva, dichiarando: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E’ giusto così, basta”. Una conclusione di carriera per, che però guarda futuro e non esclude altri ruoli nel mondo calcistico. LEGGI ...

OptaPaolo : 3 - Andrea #Pirlo è il 3° allenatore nella storia della #Juventus a vincere la prima trasferta della fase finale di… - nicoo1402 : @sugoeppasta @DiMarzio Non mi risulta che Allegri, per quanto sia bravo, abbia vinto con la Juventus 1 Champions, 1… - oudreihorne : Mai nessuno come lui. Mai più quella #Juve. Mai più così tanto amore. Due nomi impressi sempre nel cuore… - sportface2016 : #Juventus Ecco come il club ha omaggiato sui social l'addio al ruolo di allenatore di Marcello #Lippi - JuventinoTipico : Marcello Lippi afferma che la sua carriera da allenatore termina qui. Un onore averti in panchina della Juventus e… -