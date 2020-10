Juventus, Kulusevski: “Pirlo mi dà fiducia. Qui per giocare non conta l’età ma…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Kiev Dejan Kulusevski, si può dire che è stato decisivo per la Juventus. Da un suo sinistro dal limite è nato il gol dello 0-1 firmato da Morata, autore poi anche del gol del raddoppio. Il centrocampista 20enne in un'intervista esclusiva a Sky Sport racconta i suoi primi due mesi da calciatore bianconero e del rapporto con il suo nuovo allenatore: "Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà fiducia: sai che se fai bene, puoi giocare. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamentale. Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori - riporta sport.sky.it- rispondono sempre a tutte le mie domande e mi danno una grossa mano in campo e fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Kiev Dejan, si può dire che è stato decisivo per la. Da un suo sinistro dal limite è nato il gol dello 0-1 firmato da Morata, autore poi anche del gol del raddoppio. Il centrocampista 20enne in un'intervista esclusiva a Sky Sport raci suoi primi due mesi da calciatore bianconero e del rapporto con il suo nuovo allenatore: "Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà: sai che se fai bene, puoi. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamentale. Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori - riporta sport.sky.it- rispondono sempre a tutte le mie domande e mi danno una grossa mano in campo e fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me ...

