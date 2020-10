Juventus: Dybala, poco spazio e ancora ritardi per il rinnovo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Settimane di fuoco quelli che fanno compagnia a Paulo Dybala, prima finito nelle voci di mercato, poi in quelle del suo mancato rinnovo ed ora addirittura in presunto litigio con il club per il poco spazio riservatogli da Pirlo. La Joya non sta vivendo un periodo bellissimo, ma ha voglia di rifarsi e di tornare a splendere e incantare. Il ritardo sul rinnovo non aiuta la situazione e l’argentino comincia ad apparire un pò spazientito. I rumors di mercato sull’addio alla Juventus da parte del giocatore ex Palermo non sono mai mancate, ma come è di consueto per ogni attaccante del suo calibro. Ma intanto da Fichajes.net arrivano delle notizie di un serio sondaggio dell’Inter per la Joya. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Settimane di fuoco quelli che fanno compagnia a Paulo, prima finito nelle voci di mercato, poi in quelle del suo mancatoed ora addirittura in presunto litigio con il club per ilriservatogli da Pirlo. La Joya non sta vivendo un periodo bellissimo, ma ha voglia di rifarsi e di tornare a splendere e incantare. Il ritardo sulnon aiuta la situazione e l’argentino comincia ad apparire un pò spazientito. I rumors di mercato sull’addio allada parte del giocatore ex Palermo non sono mai mancate, ma come è di consueto per ogni attaccante del suo calibro. Ma intanto da Fichajes.net arrivano delle notizie di un serio sondaggio dell’Inter per la Joya. LEGGI ANCHE: Calciomercato, ...

