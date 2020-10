Juventus | de Ligt lavora in gruppo ma il rientro è fissato a novembre

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Matthijs de, reduce da un’operazione alla spalla, ha cominciato are con ilma non è ancora pronto per tornare in campo L’infortunio di Giorgio Chiellini riduce le opzioni difensive a disposizione del tecnico dellaAndrea Pirlo, già alle prese con l’assenza di Matthijs de. Il difensore olandese, come riporta Corriere Torino, hato con la squadra prima dell’impegno in Champions Legaue svolgendo parte dell’allenamento inma il suoin campo, al momento, non è previsto almeno fino all’inizio di. Leggi su Calcionews24.com