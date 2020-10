Juventus, dal Portogallo: Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid-19 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Coronavirus. È questo quanto emerge dalle notizie che arrivano dalla stampa portoghese in merito alle condizioni dell’attaccante portoghese. Ronaldo, fermo a causa del Covid-19, potrebbe dover prolungare la sua assenza dai campi di calcio in attesa che il tampone dia esito negativo. Secondo il Correio de Manha, infatti, sarebbe in forte dubbio la sua presenza contro il Barcellona in Champions League. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020)al Coronavirus. È questo quanto emerge dalle notizie che arrivano dalla stampa portoghese in merito alle condizioni dell’attaccante portoghese., fermo a causa del-19, potrebbe dover prolungare la sua assenza dai campi di calcio in attesa che il tampone dia esito negativo. Secondo il Correio de Manha, infatti, sarebbe in forte dubbio la sua presenza contro il Barcellona in Champions League.

