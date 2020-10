Juventus, Champions League: Morata candidato a giocatore della settimana, ecco dove votarlo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Successo convincente della Juventus nella prima giornata del girone di Champions League. Non tanto forse per la qualità del gioco ancora lontana dai livelli richiesti da Pirlo, ma per un generale miglioramento, già ben visibile rispetto alla trasferta di Crotone. Nessun rischio o quasi in difesa, un attacco cinico e le fasce sempre pericolose con Chiesa e Cuadrado. L’assoluto protagonista della gara è stato però Alvaro Morata che ha siglato entrambi i gol della partita, firmando la doppietta decisiva. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente Meozzi: "Milik ha già l'accordo con una ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Successo convincentenella prima giornata del girone di. Non tanto forse per la qualità del gioco ancora lontana dai livelli richiesti da Pirlo, ma per un generale miglioramento, già ben visibile rispetto alla trasferta di Crotone. Nessun rischio o quasi in difesa, un attacco cinico e le fasce sempre pericolose con Chiesa e Cuadrado. L’assoluto protagonistagara è stato però Alvaroche ha siglato entrambi i golpartita, firmando la doppietta decisiva. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato, l'agente Meozzi: "Milik ha già l'accordo con una ...

SkySport : Dinamo Kiev-Juventus, Morata: 'In Champions vogliamo arrivare fino in fondo'

