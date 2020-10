Juve, fonti dal Portogallo: “Ronaldo ancora positivo al Covid” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Juve, fonti dal Portogallo: “Ronaldo ancora positivo al Covid”. Potrebbe saltare la gara contro il Barcellona Brutte indiscrezioni dal Portogallo in merito al recupero del campione bianconero Cristiano Ronaldo. Secondo le edizioni Record e Correio de Manhà, Ronaldo sarebbe ancora positivo al Coronavirus. Se la notizia fosse confermata, l’asso della Juve non potrebbe essere a … L'articolo Juve, fonti dal Portogallo: “Ronaldo ancora positivo al Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020)dal: “Ronaldoal Covid”. Potrebbe saltare la gara contro il Barcellona Brutte indiscrezioni dalin merito al recupero del campione bianconero Cristiano Ronaldo. Secondo le edizioni Record e Correio de Manhà, Ronaldo sarebbeal Coronavirus. Se la notizia fosse confermata, l’asso dellanon potrebbe essere a … L'articolodal: “Ronaldoal Covid” proviene da www.meteoweek.com.

Secondo le edizioni Record e Correio de Manhà, Ronaldo sarebbe ancora positivo al Coronavirus. Se la notizia fosse confermata, l'asso della Juve non potrebbe essere a disposizione di Pirlo domenica ...

