Julia Goerges si ritira: “Tennis sono pronta a dirti addio” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Julia Goerges annuncia a sorpresa il ritiro dal tennis giocato: “Caro tennis, ti sto scrivendo perché sono pronta a dirti addio. Ho iniziato a giocare a cinque anni e mai avrei pensato che avremmo fatto tanta strada insieme – l’introduzione della lettera scritta sui social – Mi hai dato così tanti tipi di emozioni durante il nostro viaggio e ti sono grata per tutto ciò che mi hai mostrato ed insegnato. Ho imparato come affrontare le sconfitte più dure e a godermi le vittorie più incredibili, a reagire quando ho avuto difficoltà con te e passando per questo non abbiamo mai perso di vista i nostri sogni. Ho sempre saputo come mi sarei sentita quando sarebbe giunto il momento di salutarti, adesso il momento ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020)annuncia a sorpresa il ritiro dal tennis giocato: “Caro tennis, ti sto scrivendo perchéaddio. Ho iniziato a giocare a cinque anni e mai avrei pensato che avremmo fatto tanta strada insieme – l’introduzione della lettera scritta sui social – Mi hai dato così tanti tipi di emozioni durante il nostro viaggio e tigrata per tutto ciò che mi hai mostrato ed insegnato. Ho imparato come affrontare le sconfitte più dure e a godermi le vittorie più incredibili, a reagire quando ho avuto difficoltà con te e passando per questo non abbiamo mai perso di vista i nostri sogni. Ho sempre saputo come mi sarei sentita quando sarebbe giunto il momento di salutarti, adesso il momento ...

TennisWebMag : E' giunto il momento del ritiro agonistico per la tedesca Julia Goerges, ex numero 9 del mondo e vincitrice di 9 ti… - WeAreTennisITA : “È tempo di dirsi addio”. Fra Julia Goerges e il tennis è finita. La tedesca, già numero 9 WTA, ha annunciato il ri… - alessio_morra : Julia #Goerges ha annunciato il ritiro. L'ex top 10 ha scritto una splendida lettera al #tenns. - zazoomblog : Tennis: si ritira Julia Goerges ex top ten in singolare e tra le migliori di Germania nell’ultimo decennio -… - OA_Sport : Tennis: si ritira Julia Goerges, ex top ten in singolare e tra le migliori di Germania nell’ultimo decennio -