Judo, Italia esclusa dal Grand Slam di Budapest. 3 azzurri positivi a Covid-19 all’arrivo in Ungheria (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha dell’incredibile quanto è successo alla Nazionale Italiana di Judo alla vigilia del Grand Slam di Budapest, torneo che segna il Grande ritorno sul tatami dopo una lunga sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria. All’arrivo in Ungheria, dopo i tamponi negativi effettuati in Italia, 3 atleti e un coach azzurro sono risultati positivi al tampone di controllo pre-gara e quindi in via precauzionale l’International Judo Federation e il Ministro dello Sport Ungherese hanno deciso di escludere la squadra Italiana dalla competizione. Come comunica la Federazione Italiana, Fabio Basile, in una diretta instagram sul suo canale ha espresso tutta la sua amarezza ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha dell’incredibile quanto è successo alla Nazionalena dialla vigilia deldi, torneo che segna ile ritorno sul tatami dopo una lunga sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria. All’arrivo in, dopo i tamponi negativi effettuati in, 3 atleti e un coach azzurro sono risultatial tampone di controllo pre-gara e quindi in via precauzionale l’InternationalFederation e il Ministro dello Sport Ungherese hanno deciso di escludere la squadrana dalla competizione. Come comunica la Federazionena, Fabio Basile, in una diretta instagram sul suo canale ha espresso tutta la sua amarezza ...

OA_Sport : Judo, Italia esclusa dal Grand Slam di Budapest. 3 azzurri positivi a Covid-19 all’arrivo in Ungheria - CiruzzoDiMarzio : #Judo #GrandSlam di #Budapest: 4 azzurri positivi, la squadra rientra in #Italia @fijlkam_official - Gazzetta_it : #Judo #GrandSlam di #Budapest: 4 azzurri positivi, la squadra rientra in #Italia @fijlkam_official - ilfaroonline : L’Italia del #judo riparte per il sogno olimpico: a Budapest nel #Grand_Slam - OA_Sport : Judo, Grand Slam Budapest 2020: dopo otto mesi di stop riparte il World Tour, Italia ambiziosa con 12 atleti iscrit… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Italia L'Italia del judo riparte per il sogno olimpico: a Budapest nel Grand Slam IlFaroOnline.it Grand Slam di Budapest: 3 atleti azzurri e un tecnico positivi, la squadra rientra in Italia

Dopo due tamponi negativi prima della partenza, una volta giunti in Ungheria il terzo tampone ha dato esito positivo. L'Italia salta la prima competizione ufficiale post lockdown. Fabio Basile incredu ...

L’Italia del judo riparte per il sogno olimpico: a Budapest nel Grand Slam

L’Italia è partita per Budapest, dove da venerdì e domenica si disputerà il Grand Slam che ha lo scopo di riaprire i giochi per i Giochi. La squadra azzurra, composta da Francesca Milani (48), Odette ...

Dopo due tamponi negativi prima della partenza, una volta giunti in Ungheria il terzo tampone ha dato esito positivo. L'Italia salta la prima competizione ufficiale post lockdown. Fabio Basile incredu ...L’Italia è partita per Budapest, dove da venerdì e domenica si disputerà il Grand Slam che ha lo scopo di riaprire i giochi per i Giochi. La squadra azzurra, composta da Francesca Milani (48), Odette ...