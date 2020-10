Jennifer Lawrence: "Prima votavo i repubblicani ma con Donald Trump ho cambiato idea" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Jennifer Lawrence è tornata a parlare del candidato repubblicano Donald Trump dopo averlo accusato di non rappresentarla né come americana né come essere umano. Jennifer Lawrence è tornata a parlare di Donald Trump, spiegando come la sua presidenza abbia contribuito a cambiare definitivamente le sue idee politiche che, fino a qualche fa, tendevano ad essere più vicine all'area repubblicana soprattutto per via dei benefici fiscali. Mancano pochi giorni alle elezioni presidenziali americane e Jennifer Lawrence ha scelto di tornare ad esporsi riguardo questo argomento. Dopo averlo accusato di non rappresentarla né come cittadina americana né come essere umano, l'attrice di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020)è tornata a parlare del candidato repubblicanodopo averlo accusato di non rappresentarla né come americana né come essere umano.è tornata a parlare di, spiegando come la sua presidenza abbia contribuito a cambiare definitivamente le sue idee politiche che, fino a qualche fa, tendevano ad essere più vicine all'area repubblicana soprattutto per via dei benefici fiscali. Mancano pochi giorni alle elezioni presidenziali americane eha scelto di tornare ad esporsi riguardo questo argomento. Dopo averlo accusato di non rappresentarla né come cittadina americana né come essere umano, l'attrice di ...

Jennifer Lawrece: “Rimpiango di non aver fatto un grande addio al nubilato”

Jennifer Lawrence si è aperta riguardo il suo più grande rimpianto legato all’organizzazione del suo matrimonio. L’attrice, che un anno fa ha sposato il compagno Cooke Maroney, si è confidata in ...

