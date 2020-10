Jane Fonda | il suo blog che parla di politica e clima è sempre più seguito

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 22 ottobre 2020)è un artista a tutto tondo, nei panni dell’attrice ha incantato tutti per eleganza e per una bravura fuori dal comune. Ma non tutti sanno cheha svolto anche altri lavori, ed è una fonte inesauribile di energia, di vitalità e di bellezza anche alla soglia dei suoi 82 anni. Inoltreha aperto unche riscuote molto successo. Leggi anche: Arrestata. Ecco cosa è successo: unper raccontare la sua vitaha mille passioni, e in tutte quelle di cui si occupa eccelle naturalmente. In passato ha svolto molte professioni, dalla guru del fitness, ...