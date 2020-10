Jackson Martinez diventa prete e pubblica il suo primo album da cantante hip hop

Salvato95551627 : RT @NCN_it: VIDEO – DAL POSSIBILE APPRODO AL NAPOLI A RAPPER CRISTIANO: LA NUOVA VITA DI JACKSON MARTINEZ #JacksonMartinez #Napoli #rapper… - SeEarn : VIDEO – DAL POSSIBILE APPRODO AL NAPOLI A RAPPER CRISTIANO: LA NUOVA VITA DI JACKSON MARTINEZ #JacksonMartinez… - NCN_it : VIDEO – DAL POSSIBILE APPRODO AL NAPOLI A RAPPER CRISTIANO: LA NUOVA VITA DI JACKSON MARTINEZ #JacksonMartinez… - ShevchenkerS : - MatteoTamburin4 : @capuanogio Il migliore NON acquisto del Milan, insieme a Belotti e Jackson Martinez... -

Ultime Notizie dalla rete : Jackson Martinez

Chiamarsi Bomber

Nel 2014 tutta l'Europa del calcio è sulle sue tracce: per alcune sessioni di mercato Jackson Martinez è stato tra i principali protagonisti delle voglie dei grandi club ...Da allora sono arrivati e immediatamente partiti centravanti come Mandzukic, Vietto, Gameiro, Jackson Martinez. A metterci una pezza in questi anni Antoine Griezmann, che non è propriamente un numero ...