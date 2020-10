J-Ax: “Trump? Ho paura che vincerà di nuovo. I democratici americani vivono in una bolla” (Di giovedì 22 ottobre 2020) J-Ax, in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti per FqMagazine, ha spiegato che segue con attenzione le elezioni americane anche perché sposato con Elaina Coker, originaria della Florida. “Ricordo ancora quando nel 2016 i sondaggisti americani, ma anche gli opinionisti italiani appena sentivano Trump se la ridevano. La prendevano come se la cosa fosse divertente – ha dichiarato J-Ax –, così io scrissi allora un tweet ‘Trump vincerà le elezioni’. Quando vado in America non vado nelle grandi metropoli affacciate sulla costa, ma sento il polso dell’America dell’entroterra che rappresenta il 99.9% dell’elettorato. Quelli che davano la vittoria della Clinton erano completamente sconnessi della realtà perché di fatto i democratici americani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) J-Ax, in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti per FqMagazine, ha spiegato che segue con attenzione le elezioni americane anche perché sposato con Elaina Coker, originaria della Florida. “Ricordo ancora quando nel 2016 i sondaggisti, ma anche gli opinionisti italiani appena sentivano Trump se la ridevano. La prendevano come se la cosa fosse divertente – ha dichiarato J-Ax –, così io scrissi allora un tweet ‘Trump vincerà le elezioni’. Quando vado in America non vado nelle grandi metropoli affacciate sulla costa, ma sento il polso dell’America dell’entroterra che rappresenta il 99.9% dell’elettorato. Quelli che davano la vittoria della Clinton erano completamente sconnessi della realtà perché di fatto i...

Zampaglion : RT @amArizona13: I social comunisti stanno pensando di silenziare Trump. La sinistra, quella dei diritti e della libertà di espressione. Ha… - FQMagazineit : J-Ax: “Trump? Ho paura che vincerà di nuovo. I democratici americani vivono in una bolla” - clikservernet : J-Ax: “Trump? Ho paura che vincerà di nuovo. I democratici americani vivono in una bolla” - Noovyis : (J-Ax: “Trump? Ho paura che vincerà di nuovo. I democratici americani vivono in una bolla”) Playhitmusic - - tessarin68 : @Semplic05288937 Era uscita una notizia che Trump, tramite i servizi segreti,aveva le prove che era colpa della Cin… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trump paura Trump esce dall’ospedale: «Non temete il Covid». Ma per i medici non è fuori pericolo Corriere della Sera