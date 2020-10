Italia in blacklist, tampone e quarantena per chi arriva da queste regioni: c’è anche la Campania (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Italia sta vivendo il peggior periodo dell’emergenza coronavirus dopo essere uscita dal 1° lockdown. La Germania, nel giorno in cui ha raggiunto il suo record giornaliero di casi Covid, che hanno superato quota 11mila, ha pubblicato un elenco di 14 regioni Italiane che sono più a rischio infezione da Coronavirus. Pertanto, ha imposto a tutti coloro … L'articolo Italia in blacklist, tampone e quarantena per chi arriva da queste regioni: c’è anche la Campania TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’sta vivendo il peggior periodo dell’emergenza coronavirus dopo essere uscita dal 1° lockdown. La Germania, nel giorno in cui ha raggiunto il suo record giornaliero di casi Covid, che hanno superato quota 11mila, ha pubblicato un elenco di 14ne che sono più a rischio infezione da Coronavirus. Pertanto, ha imposto a tutti coloro … L'articoloinper chida: c’èlaTeleclubnotizie da Napoli e dall'

MarcoTerrana : Non voglio passare come un indignatos, ma è mai possibile che @repubblica e @taboola non applichino qualche filtro… - nicdemuro : @CCFCattaneo E niente Marco, di nuovo la tua #Blacklist in cui ometti i due che hanno dominato l'Italia, uno affos… -