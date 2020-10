Italia, il ritorno del modulo di Autocertificazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l’imposizione del coprifuoco il modulo servirà in Campania, Lazio e Lombardia Il famigerato modulo dell’Autocertificazione è tornato. Il documento aveva fatto penare, non poco, gli Italiani durante i mesi scorsi. In pieno lockdown gli spostamenti erano limitati al minimo e consentiti solo per gravi modificazioni spiegate e giustificate proprio da una Autocertificazione che nei mesi è stata rivista diverse volte. Negli ultimi giorni la situazione contagi è precipitata con la curva epidemiologica che ha preso una netta impennata destando preoccupazione e timore. Regioni come Lombardia prima e poi Campania e Lazio hanno imposto il coprifuoco: ecco perché fuori dalle fasce orarie consentite non sarà possibile circolare. A meno di gravi motivazioni, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo l’imposizione del coprifuoco ilservirà in Campania, Lazio e Lombardia Il famigeratodell’è tornato. Il documento aveva fatto penare, non poco, glini durante i mesi scorsi. In pieno lockdown gli spostamenti erano limitati al minimo e consentiti solo per gravi modificazioni spiegate e giustificate proprio da unache nei mesi è stata rivista diverse volte. Negli ultimi giorni la situazione contagi è precipitata con la curva epidemiologica che ha preso una netta impennata destando preoccupazione e timore. Regioni come Lombardia prima e poi Campania e Lazio hanno imposto il coprifuoco: ecco perché fuori dalle fasce orarie consentite non sarà possibile circolare. A meno di gravi motivazioni, ...

Tutto è cambiato e bambini e ragazzi lo sentono. Per questo abbiamo chiesto loro di raccontare cosa provano, come stanno vivendo il ritorno nelle aule, tra i corridoi e insieme ai loro compagni. Ci ...

Musicultura e Radio1 sono stati tra i primi a sancire il ritorno della musica live in Italia, se pur ancora senza spettatori, con il concerto dei 16 finalisti, un vero e proprio faro di ripartenza per ...

