Italia-Danimarca, le parole di Coach Bertolini (Di giovedì 22 ottobre 2020) Conferenza stampa da Coverciano per Milena Bertolini in vista della partiva di martedì 27 ottobre. La sfida di andata contro la Danimarca a questo punto del girone è fondamentale per decidere quale delle due squadre potrà conquistare l’accesso diretto ad Euro 2022. Le ragazze di Coach Bertolini sono in raduno nel centro federale e sosterranno ancora 6 allenamenti prima del match. Al gruppo si è unita da ieri sera anche Annamaria Serturini, che andrà a rinforzare il reparto offensivo. “Innanzitutto la cosa più importante è che tutte le ragazze stiano bene, siano in condizione – ha detto in conferenza Coach Bertolini – questo credo che sia l’aspetto più importante. Le ragazze sono molti serene, siamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Conferenza stampa da Coverciano per Milenain vista della partiva di martedì 27 ottobre. La sfida di andata contro laa questo punto del girone è fondamentale per decidere quale delle due squadre potrà conquistare l’accesso diretto ad Euro 2022. Le ragazze disono in raduno nel centro federale e sosterranno ancora 6 allenamenti prima del match. Al gruppo si è unita da ieri sera anche Annamaria Serturini, che andrà a rinforzare il reparto offensivo. “Innanzitutto la cosa più importante è che tutte le ragazze stiano bene, siano in condizione – ha detto in conferenza– questo credo che sia l’aspetto più importante. Le ragazze sono molti serene, siamo ...

AzzurreFIGC : #Nazionale ???? 2?8? convocate verso Italia-Danimarca, partita-chiave per la qualificazione a #WEURO2022! Prima chiam… - Italia_Notizie : Midtjylland-Atalanta 0-4: poker dei nerazzurri in Danimarca. A segno tutti gli attaccanti - junews24com : Danimarca-Israele femminile 4-0: Pedersen in gol. Martedì c'è l'Italia - - RobDiPietra : RT @Luca_Gualtieri1: A proposito di investire sul futuro. Ecco la spesa per #istruzione universitaria in Italia, Danimarca e media europea… - RobadaMatteo : @RadioSavana Eppure mi ricordo che in crociera (in Spagna, in Portogallo, in Croazia, in Grecia, in Italia e in Dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Danimarca Italia, le ragazze della Bertolini si radunano per la Danimarca Il Messaggero Italia-Danimarca, le parole di Coach Bertolini

Conferenza stampa da Coverciano per Milena Bertolini in vista della partiva di martedì 27 ottobre. La sfida di andata contro la Danimarca a questo punto del girone è fondamentale per decidere quale ...

L'Italia Femminile prepara il match contro la Danimarca: l'elenco delle convocate e le parole della CT Bertolini

Dopo la sesta giornata, la Serie A Femminile si ferma per dare spazio agli impegni delle Nazionali. Nel Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2022 Women, l'Itali ...

Conferenza stampa da Coverciano per Milena Bertolini in vista della partiva di martedì 27 ottobre. La sfida di andata contro la Danimarca a questo punto del girone è fondamentale per decidere quale ...Dopo la sesta giornata, la Serie A Femminile si ferma per dare spazio agli impegni delle Nazionali. Nel Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2022 Women, l'Itali ...