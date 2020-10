Italia Cina: ambasciatore Li, 'cooperare su green economy, salute e infrastrutture' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a fare leva sui vantaggi dei rispettivi punti di forza a livello commerciale e innalzare a tutto campo il livello della collaborazione. La Belt & Road Initiative fornisce una nuova piattaforma per avviare la cooperazione economica bilaterale. Insieme possiamo promuovere la cooperazione in settori come la green economy, l'economia militare, la salute, la mediCina, la tutela ambientale e le infrastrutture". Lo ha detto Li Junhua, ambasciatore cinese in Italia, al convegno online in occasione dei cinquant'anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Cina. "Dobbiamo rafforzare il matching fra i nostri piani di sviluppo, utilizzare al meglio la commissione economica mista ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a fare leva sui vantaggi dei rispettivi punti di forza a livello commerciale e innalzare a tutto campo il livello della collaborazione. La Belt & Road Initiative fornisce una nuova piattaforma per avviare la cooperazione economica bilaterale. Insieme possiamo promuovere la cooperazione in settori come la, l'economia militare, la, la medi, la tutela ambientale e le". Lo ha detto Li Junhua,cinese in, al convegno online in occasione dei cinquant'anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche fra. "Dobbiamo rafforzare il matching fra i nostri piani di sviluppo, utilizzare al meglio la commissione economica mista ...

al convegno online in occasione dei cinquant’anni dall'avvio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Cina. "Dobbiamo rafforzare il matching fra i nostri piani di sviluppo, utilizzare al meglio la ...

