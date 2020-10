ITALIA, C’E’ UNA BOMBA: EVACUATE MIGLIAIA DI PERSONE (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il disinnesco della BOMBA è stato programmato per il 25 ottobre 2020, e di conseguenza all’evacuazione dei cittadini di Mestre. Stop ai treni. Mestre si sta preparando allo stop del trasporto ferroviario locale e l’ evacuazione di residenti da Mestre per un raggio di quasi 500mt con epicentro via Torino. Tutto ciò, per per consentire l’operazione di disinnesco di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, rimasto inesploso. Il piano Il provvedimento emesso dal sindaco ordina, a partire dalle 6 di mattina, lo sgombero totale di PERSONE, animali e beni mobili dall’area di sicurezza. Questa ha un raggio di 468 metri dal punto di rinvenimento dell’ordigno, ovvero il cantiere dell’Università Ca’ Foscari alla fine di via Torino. Sono 10 le vie ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il disinnesco dellaè stato programmato per il 25 ottobre 2020, e di conseguenza all’evacuazione dei cittadini di Mestre. Stop ai treni. Mestre si sta preparando allo stop del trasporto ferroviario locale e l’ evacuazione di residenti da Mestre per un raggio di quasi 500mt con epicentro via Torino. Tutto ciò, per per consentire l’operazione di disinnesco di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale, rimasto inesploso. Il piano Il provvedimento emesso dal sindaco ordina, a partire dalle 6 di mattina, lo sgombero totale di, animali e beni mobili dall’area di sicurezza. Questa ha un raggio di 468 metri dal punto di rinvenimento dell’ordigno, ovvero il cantiere dell’Università Ca’ Foscari alla fine di via Torino. Sono 10 le vie ...

