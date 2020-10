Istat | da gennaio ad agosto in Italia 475 674 decessi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono stati 475.674 iinnel periodo2020. E' quanto si evince dai datidiffusi per la prima volta e relativi ai dati deiper tutti i comunini (7.903 comuni al 312020). Considerando l'andamento deiper il complesso delle cause nel primo bimestre del 2020 rispetto al 2015-2019, e quello nei mesi di marzo e aprile 2020, si rileva a partire dal mese di marzo una importante "rottura" della tendenza alla diminuzione della mortalità riscontrata per i primi due mesi del 2020. Anche quando non si ha una netta inversione di tendenza, infatti, la diminuzione deia marzo 2020 è comunque molto più contenuta rispetto ai due mesi ...

Sono stati 475.674 i decessi in Italia nel periodo gennaio-agosto 2020. E’ quanto si evince dai dati Istat diffusi per la prima volta e relativi ai dati dei decessi per tutti i comuni italiani (7.903 ...È quanto emerge dai dati sui “Decessi per il complesso delle cause. Periodo gennaio-agosto 2020” diffusi oggi dall’Istat e relativi a tutti i 7.903 Comuni italiani. “La diminuzione più importante in ...