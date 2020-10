Ipotesi zone rosse nelle grandi città (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il coronavirus ha accerchiato le grandi città italiane, dove ogni giorno provoca ormai centinaia di nuovi casi. Gli occhi del governo sono puntati su quattro metropoli: Milano, Genova, Napoli e Roma. Che potrebbero essere le prime a diventare zone rosse, dove gradualmente non è escluso si possa arrivare anche a ridurre gli spostamenti solo a quelli essenziali: ovvero lavoro e scuola. Visto che il grande veicolo di contagio sarebbero proprio i mezzi pubblici affollati nelle ore di punta. Ieri il consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi parlava d’altronde di alcune aree metropolitane «già fuori controllo dal punto di vista della sorveglianza della pandemia», con «numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e del ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il coronavirus ha accerchiato lecittà italiane, dove ogni giorno provoca ormai centinaia di nuovi casi. Gli occhi del governo sono puntati su quattro metropoli: Milano, Genova, Napoli e Roma. Che potrebbero essere le prime a diventare, dove gradualmente non è escluso si possa arrivare anche a ridurre gli spostamenti solo a quelli essenziali: ovvero lavoro e scuola. Visto che il grande veicolo di contagio sarebbero proprio i mezzi pubblici affollatiore di punta. Ieri il consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi parlava d’altronde di alcune aree metropolitane «già fuori controllo dal punto di vista della sorveglianza della pandemia», con «numeri troppo alti per essere contenuti con il metodo tradizionale del testing e del ...

