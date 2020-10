Ipotesi lockdown, utenti riscontrano difficoltà nella prenotazione dei treni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo diversi utenti attualmente sarebbe impossibile prenotare un treno con trenitalia o Ntv per una data successiva al 12 dicembre. Come mai trenitalia e Ntv non fanno prenotare treni dopo il 12 dicembre? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo diversiattualmente sarebbe impossibile prenotare un treno contalia o Ntv per una data successiva al 12 dicembre. Come maitalia e Ntv non fanno prenotaredopo il 12 dicembre? su Notizie.it.

sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - Corriere : ?? Il governo valuta l’opportunità di una stretta: l’ipotesi di stop a ristoranti e bar, anche alla luce del coprifu… - mmastrogiacomo : @Ruffino_Lorenzo Non sono un tecnico, ma le cifre in calo tra i più giovani potrebbero essere determinate da un min… - silviacastagna : Ipotesi di 2 settimane di #lockdown #COVID19 -