Ipersessualità | sintomi | cause | soluzioni della dipendenza sessuale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ci sono casi in cui l’attività sessuale diventa una vera e propria ossessione, un disturbo definito genericamente ipersessualità, detto anche ninfomania se riguarda le donne e satiriasi se interessa gli uomini. Si tratta di una forma di dipendenza subdola, socialmente ancora poco affrontata, che impedisce di vivere una sessualità in maniera sana ed equilibrata e che può ripercuotersi negativamente anche sulla vita sociale, affettiva, lavorativa e fisica di chi ne soffre, esponendo a un maggiore rischio di malattie a trasmissione sessuale, gravidanze indesiderate, rottura delle relazioni di coppia, sensi di colpa, problemi a livello economico e familiare e molto altro ancora. Ma cos’è e come si riconosce esattamente l’ipersessualità e, soprattutto che genere di soluzioni esistono attualmente? Lo abbiamo chiesto a Rossella Valdré, psicoterapeuta e psicoanalista e Collaboratore del Comitato di Guidapsicologi.it.