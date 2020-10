Io si (Seen) di Laura Pausini è colonna sonora film della Loren (Di venerdì 23 ottobre 2020) Laura Pausini al top della carriera arriva con un progetto che riguarda il cinema con un'altra donna italiana amatissima nel mondo. Esce oggi 23 ottobre in tutto il mondo l'EP "Io si (Seen) From The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé) ", è la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) ed è il primo inedito per Laura Pausini dopo la vittoria dell'ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l'album "Fatti Sentire", il quarto ricevuto della sua carriera oltre al Grammy del 2006. Io si/ Seen è la original song di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, il nuovo film di Edoardo Ponti che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020)al topcarriera arriva con un progetto che riguarda il cinema con un'altra donna italiana amatissima nel mondo. Esce oggi 23 ottobre in tutto il mondo l'EP "Io si () From The Life Ahead (La Vita Davanti A Sé) ", è la prima collaborazione dicon Diane Warren, (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) ed è il primo inedito perdopo la vittoria dell'ultimo Latin Grammy del novembre del 2018 per l'album "Fatti Sentire", il quarto ricevutosua carriera oltre al Grammy del 2006. Io si/è la original song di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, il nuovodi Edoardo Ponti che ...

