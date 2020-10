Intera famiglia morta per un’intossicazione alimentare: “Tutti e nove hanno mangiato quei noodles avariati” (Di giovedì 22 ottobre 2020) In nove, tutti membri della stessa famiglia, sono morti a causa di una grave intossicazione alimentare. È quanto successo a Jixi, città della Cina nord-orientale, come riferisce l‘Independent: dalle indagini condotte dalla polizia locale, è stato accertato che la causa della tragedia sono stati alcuni noodles fatti in casa con farina di grano fermentato e conservati per oltre un anno nel congelatore. A causare l’intossicazione è stato l’acido di Bongkrek, una tossina rilasciata da un batterio che al momento non ha una cura e che può arrivare ad uccidere una persona nel giro di poche ore. Un piatto tipico della cucina tradizionale cinese noto come suantangzi, che i nove avevano deciso di mangiare per colazione. Otto di loro sono morti dopo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) In, tutti membri della stessa, sono morti a causa di una grave intossicazione. È quanto successo a Jixi, città della Cina nord-orientale, come riferisce l‘Independent: dalle indagini condotte dalla polizia locale, è stato accertato che la causa della tragedia sono stati alcunifatti in casa con farina di grano fermentato e conservati per oltre un anno nel congelatore. A causare l’intossicazione è stato l’acido di Bongkrek, una tossina rilasciata da un batterio che al momento non ha una cura e che può arrivare ad uccidere una persona nel giro di poche ore. Un piatto tipico della cucina tradizionale cinese noto come suantangzi, che iavevano deciso di mangiare per colazione. Otto di loro sono morti dopo una ...

