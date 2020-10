Inter | si allunga la lista degli infortunati | la situazione

Leggi su calcionews24

Il problema accusato da Alezis Sanchez peggiora lain casanel pieno di un tour de force Lainfortuni in casacondizione pesantemente le possibili scelte del tecnico Antonio Conte in vista dei prossimi impegni. Come riporta Corriere dello Sport, lapiù grave è quella di Alexis Sanchez che ieri ha riportato contrattura all'adduttore destro ma restano da verificare anche le condizioni di Stefano Sensi che contro il Borussia Monchengladbach non è stato portato nemmeno in panchina. Inoltre Conte al momento non può contare su quattro giocatori risultati positivi al coronavirus (Skriniar, Radu, Young e Hakimi)