Inter, Hakimi positivo: tamponi per tutti i giocatori, possibili nuovi contagi (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Inter teme che dopo Hakimi altri giocatori possano risultare positivi al coronavirus, previsti per oggi nuovi tamponi per la squadra Nella giornata di oggi sono previsti nuovi tamponi su tutti i giocatori dell’Inter a seguito della positività di Achraf Hakimi. Il difensore marocchino è il settimo giocatore nerazzurro a risultare positivo nell’arco di due settimane. Come riporta Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già imposto ai giocatori l’isolamento fiduciario lasciando loro la possibilità di svolgerlo presso il tecnico di Appiano Gentile oppure presso il proprio domicilio. Ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’teme che dopoaltripossano risultare positivi al coronavirus, previsti per oggiper la squadra Nella giornata di oggi sono previstisudell’a seguito della positività di Achraf. Il difensore marocchino è il settimo giocatore nerazzurro a risultarenell’arco di due settimane. Come riporta Gazzetta dello Sport, l’ha già imposto ail’isolamento fiduciario lasciando loro latà di svolgerlo presso il tecnico di Appiano Gentile oppure presso il proprio domicilio. Ad ...

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @AchrafHakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all… - Sport_Mediaset : +++ #Inter, positivo #Hakimi. Il giocatore è asintomatico +++ #SportMediaset #breakingnews - Gazzetta_it : #Inter, #Hakimi verso il debutto in #Champions con il sorriso: col #Gladbach vince sempre #ucl - LucariniManuel : @marcuzzo27 @Inter Posso capire il tuo rammarico di questo periodo, stiamo prendendo troppi gol (10 in 5 partite) e… - TironeDavi : @FBiasin Io non capisco dell’Inter la scelta Kolarov con 36 anni onestamente! Tutto sto impazzire X Vidal 34 anni.… -