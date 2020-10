Inter Gladbach | lo sterile possesso nerazzurro non coinvolge Eriksen – ANALISI TATTICA

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’di Conte ha mostrato tanti difetti contro il Borussia Monchen. I nerazzurri soffrono in entrambe le fasi di gioco-Borussia Monchenè stata una gara con due tempi molto diversi tra di loro. Nella prima frazione, il match è stato piuttosto bloccato: abbiamo visto sistemi di pressing estremamente solidi ed organizzati, che hanno reso entrambe le squadre (Glabdach soprattutto, che non dava mai la sensazione di poter fare male) davvero sterili. Al contrario, nel secondo tempo gli spazi sono aumentati sensibilmente. Ancora una volta (si era già notato nel derby), l’di Conte si è allungata molto, con le marcature preventive che si sono rivelate un grosso problema. Dopo ogni palla persa, le punte dei tedeschi avevano spazio per ...

L’abuso del lancio per Lukaku Nella prima frazione, l’Inter ha avuto il grosso merito di limitare la pericolosità del Gladbach, che ha faticato molto nel rendersi pericoloso. Eriksen e Barella erano ...Brutta serata in Champions League per Arturo Vidal che non brillato contro il Borussia M'Gladbach. Il giocatore dell'Inter è stato autore di una prestazione non all'altezza e ...