Inter, Eto’o: “Nessuno come Mourinho, ha vinto con il club più grande d’Italia” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mourinho è un allenatore speciale. Non ce ne sono più come lui. Pertanto, si chiama ‘Special One’. Assolutamente meritato. L’Inter è il club più grande d’Italia. È logico che in un club del genere Mourinho abbia vinto la Champions League“. Parole di elogio da parte di Samuel Eto’o verso José Mourinho, tecnico con il quale ha vinto la Champions League in nerazzurro. In un’Intervista al sito russo Sport24.ru Eto’o si è raccontato: “Il mio ultimo club è stato il Qatar SK. Quindi ho deciso di restare qui. Il Qatar è fantastico ed è un posto molto sicuro. Questo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “è un allenatore speciale. Non ce ne sono piùlui. Pertanto, si chiama ‘Special One’. Assolutamente meritato. L’è ilpiùd’Italia. È logico che in undel genereabbiala Champions League“. Parole di elogio da parte di Samuel Eto’o verso José, tecnico con il quale hala Champions League in nerazzurro. In un’vista al sito russo Sport24.ru Eto’o si è raccontato: “Il mio ultimoè stato il Qatar SK. Quindi ho deciso di restare qui. Il Qatar è fantastico ed è un posto molto sicuro. Questo ...

