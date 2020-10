Innovazione, in Campania nasce “Camp” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Primo bilancio al termine del percorso biennale: il Team regionale illustra agli esperti del MIT risultati raggiunti e prossime linee di intervento. NAPOLI 22 OTTOBRE 2020 – Un Comitato operativo per la gestione e l’implementazione del piano generale di Innovazione dell’ecosistema regionale – il “Camp” – e una Commissione tecnico-scientifica dedicata alla pianificazione strategica e operativa di … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Primo bilancio al termine del percorso biennale: il Team regionale illustra agli esperti del MIT risultati raggiunti e prossime linee di intervento. NAPOLI 22 OTTOBRE 2020 – Un Comitato operativo per la gestione e l’implementazione del piano generale didell’ecosistema regionale – il “Camp” – e una Commissione tecnico-scientifica dedicata alla pianificazione strategica e operativa di …

Campania, innovazione. Nasce “Camp”: il comitato operativo del programma MIT REAP

Napoli, 22 Ottobre – Un Comitato operativo per la gestione e l’implementazione del piano generale di innovazione dell’ecosistema regionale – il “Camp” – e una Commissione tecnico-scientifica dedicata ...

