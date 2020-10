Influenza: Gallera, 'vaccini ci sono, non spetta a Regione approvvigionare farmacie' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "I 2,9 mln di vaccini acquistati dalla Lombardia sono sufficienti a coprire tutte le categorie obbligatorie. Ci sono 150mila dosi nelle mani dei medici di medicina generale, ne avranno 800mila per fine ottobre, gli altri 2 milioni a novembre". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, precisando che la Regione si occupa "delle categorie fragili". A costoro, "li offriamo gratuitamente attraverso i medici di base e non è compito delle Regioni approvvigionare le farmacie di vaccini, che si approvvigionano sul mercato". Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "I 2,9 mln diacquistati dalla Lombardiasufficienti a coprire tutte le categorie obbligatorie. Ci150mila dosi nelle mani dei medici di medicina generale, ne avranno 800mila per fine ottobre, gli altri 2 milioni a novembre". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio, precisando che lasi occupa "delle categorie fragili". A costoro, "li offriamo gratuitamente attraverso i medici di base e non è compito delle Regioniledi, che si approvvigionano sul mercato".

Gallera: campagna antinfluenza regolare, consegnati 153mila vaccini

Milano, 22 ott. (askanews) - "In quattro giorni, dal 19 ottobre, ai medici di famiglia sono state consegnate 153.074 dosi di vaccini. Di questi, 85.788 sono dosi di antinfluenzale e 67.286 di anti-pne ...

