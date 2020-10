Incidente mortale a Livorno | il consigliere regionale Pd Gazzetti | indagato per omicidio stradale “Ore durissime e drammatiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) C’era ildel Pd in Toscana Francescoalla guida del Suv che ieri aè rimasto coinvolto in unnel quale ha perso la vita Roberto Zagni, 73 anni, camionista in pensione, volontario della Misericordia di Montenero, una delle associazioni che in città svolgono servizi con le ambulanze, 118 compreso., appena rieletto al secondo mandato, èd’ufficio per. La dinamica dell’è al vaglio della polizia municipale. Zagni viaggiava a bordo di uno scooter che è finito contro la fiancata del Suv di, che prima di entrare in politica era uno ...